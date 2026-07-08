В Перми осудят возможного сооснователя крупнейшего даркнет-маркетплейса «Гидра»

В Кировский райсуд Перми поступили уголовное дело в отношении одного из создателей даркнет-платформы «Гидра», сообщает пресс-служба суда. По версии следствия, в 2012 году фигурант вместе с соучастниками создали и возглавили ОПС для систематического сбыта наркотических и психотропных веществ на территории России и других стран. Согласно данным силовиков, в течение десяти лет использования платформы «Гидра» участники ОПС совершили не менее 540 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.