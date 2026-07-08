В Волгоградские лесничества поступила новая техника

Еще шесть тракторов, которые можно будет использовать для обработки почв, агроухода, формирования и прочистки минерализованных полос, поступят в Камышинское, Иловлинское, Светлоярское, Старополтавское, Среднеахтубинское и Лещевское лесничества. А до 2030 года такой техникой пополнятся парки всех 22 лесничеств региона.