В Волгоградские лесничества поступила новая техника

30 единиц техники и оборудования направлены в лесничества Волгоградской области. Два трактора с комплектами навесного оборудования, которые можно использовать для подготовки почвы и посева семян, а также подготовке сеянцев к пересадке, прямо сегодня получили Старополтавский и Среднеахтубинский питомники.
Еще шесть тракторов, которые можно будет использовать для обработки почв, агроухода, формирования и прочистки минерализованных полос, поступят в Камышинское, Иловлинское, Светлоярское, Старополтавское, Среднеахтубинское и Лещевское лесничества. А до 2030 года такой техникой пополнятся парки всех 22 лесничеств региона.
«Кроме того, парк лесопожарной техники Руднянского и Старополтавского лесничеств усилен мобильными универсальными пожарными модулями. Благодаря их маневренности и экономичности расхода воды появляется возможность быстро и эффективно справиться с возгораниями, если они возникнут в лесном фонде и не допустить распространения огня», — пояснят в облкомприроды.
В комитете дополняют: в Старополтавском районе уже в 2026 году планируют создать два новых лесных питомника. А в Среднеахтубинском начинается модернизация Краснослободского питомника: здесь будут выращивать декоративные растения, появятся демонстрационные площадки и рекреационные зоны.
Ранее стало известно, что 300 км берегов в Волгоградской области очистили добровольцы в рамках акции «Вода России».