В Волгограде владельцы унесенных ветром торговых палаток выплатят 540 тыс. рублей ущерба за помятый автомобиль

В Волгограде владельцы унесенных ветром торговых палаток выплатят более 540 тысяч рублей ущерба за помятый автомобиль. Дело было на Спартановке в декабре 2025 года. Сорванные ветром конструкции двух палаток прилетели на JATOUR X90PLUS, принадлежащий Оксане П. Машину изрядно повредило. По решению суда торговцы заплатят ущерб за ремонт и утрату товарной стоимости автомобиля, да еще и с процентами.