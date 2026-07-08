Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения «зудом купальщика»

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Случаи заражения церкариальным дерматитом, известным как «зуд купальщика», встречаются в России ежегодно, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
«Роспотребнадзор обращает внимание на риски заражения церкариальным дерматитом, широко известным как “зуд купальщика”. При церкариальном дерматите происходит поражение кожных покровов человека церкариями — личинками плоского червя (шистосомы). Случаи этого паразитарного заболевания фиксируются ежегодно», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что заболеть можно, купаясь в пресноводных водоемах с преимущественно стоячей водой и большим количеством уток. Особенно в летние месяцы, когда температура воды наиболее благоприятна для развития паразитов.
В Роспотребнадзоре уточнили, что в месте поражения появляются физические повреждения кожных покровов, покраснение, пузырьки, присоединяется выраженный кожный зуд.
«Церкарии не могут развиваться внутри человеческого организма и погибают в коже в течение нескольких часов, однако симптомы могут сохраняться до двух-трех недель. Это заболевание не передается от человека к человеку», — заключили в ведомстве.