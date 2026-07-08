Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения «зудом купальщика»

Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках заражения церкариальным дерматитом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Случаи заражения церкариальным дерматитом, известным как «зуд купальщика», встречаются в России ежегодно, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

«Роспотребнадзор обращает внимание на риски заражения церкариальным дерматитом, широко известным как “зуд купальщика”. При церкариальном дерматите происходит поражение кожных покровов человека церкариями — личинками плоского червя (шистосомы). Случаи этого паразитарного заболевания фиксируются ежегодно», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что заболеть можно, купаясь в пресноводных водоемах с преимущественно стоячей водой и большим количеством уток. Особенно в летние месяцы, когда температура воды наиболее благоприятна для развития паразитов.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в месте поражения появляются физические повреждения кожных покровов, покраснение, пузырьки, присоединяется выраженный кожный зуд.

«Церкарии не могут развиваться внутри человеческого организма и погибают в коже в течение нескольких часов, однако симптомы могут сохраняться до двух-трех недель. Это заболевание не передается от человека к человеку», — заключили в ведомстве.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше