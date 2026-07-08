В Курганской области провели «Фестиваль грязи»

Фестиваль семейного и здорового отдыха «Фестиваль грязи-2026» состоялся 4 июля в селе Новое Ильинское Курганской области по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Петуховского округа.
Мероприятие провели на берегу озера Медвежье. Открытие началось с парада участников, который возглавил традиционный символ — шествие «Клякса». На фестивале работала выставка национальных подворий «Венок дружбы» и ярмарка мастеров, где ремесленники демонстрировали свои работы. Также провели фестиваль красок Холи и пенное шоу.
Особый колорит мероприятию придали участники фестиваля «Ухи, как грязи», которые угощали всех гостей фирменным супом. Популярностью пользовался и «Петуховский погребок», предлагающий освежающие летние напитки. Для маленьких гостей подготовили мастер-классы, батуты, карусели и аквагрим. А кульминацией дня стало грязевое шоу.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.