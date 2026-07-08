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Направление главной дороги изменят на местном проезде проспекта Героев Донбасса

Изменения вступят в силу с 9 июля.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде с 9 июля реорганизуют движение на перекрестке дороги от пр. Героев Донбасса в сторону жилой зоны и местного проезда, параллельного проспекту. В мэрии объяснили принятое решение многочисленными жалобами граждан.

Теперь главная дорога будет проходить по направлению от проспекта Героев Донбасса в сторону жилой зоны. Автомобили, которые едут по дублеру, должны будут уступать дорогу.

Фото: мэрия города.

Раньше водители, поворачивавшие с пр. Героев Донбасса к домам, вынуждены были останавливаться и пропускать машины на местном проезде. Из-за этого на проспекте возникали заторы.

Подобная схема работает и на других перекрестках города. Например, на проспекте Гагарина и улице Сурикова, а также на проспекте Ленина и улице Даргомыжского. Там меняли схему движения аналогичным образом, после чего транспортный поток стал равномернее.

Водителей просят быть внимательнее и заранее ознакомиться со схемой движения на этом участке.

Ранее стало известно, что канатная дорога в Нижнем Новгороде не работает уже третий день.