Направление главной дороги изменят на местном проезде проспекта Героев Донбасса

В Нижнем Новгороде с 9 июля реорганизуют движение на перекрестке дороги от пр. Героев Донбасса в сторону жилой зоны и местного проезда, параллельного проспекту. В мэрии объяснили принятое решение многочисленными жалобами граждан.
Теперь главная дорога будет проходить по направлению от проспекта Героев Донбасса в сторону жилой зоны. Автомобили, которые едут по дублеру, должны будут уступать дорогу.
Фото: мэрия города.
Раньше водители, поворачивавшие с пр. Героев Донбасса к домам, вынуждены были останавливаться и пропускать машины на местном проезде. Из-за этого на проспекте возникали заторы.
Подобная схема работает и на других перекрестках города. Например, на проспекте Гагарина и улице Сурикова, а также на проспекте Ленина и улице Даргомыжского. Там меняли схему движения аналогичным образом, после чего транспортный поток стал равномернее.
Водителей просят быть внимательнее и заранее ознакомиться со схемой движения на этом участке.
Ранее стало известно, что канатная дорога в Нижнем Новгороде не работает уже третий день.