Нижний Новгород присоединился к Всероссийскому Параду семьи

Также для нижегородцев работали тематические площадки с мастер-классами по традиционным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству, были организованы семейные игры и концертная программа с песнями и стихами о семье. Как подчеркивают организаторы праздника, он напоминает о ценности супружества, основанного на любви, верности и взаимной поддержке, а подобные инициативы способствуют укреплению семейных основ в обществе. Кроме того, такие мероприятия создают больше возможностей для совместного досуга родителей и детей.