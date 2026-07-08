Нижний Новгород присоединился к Всероссийскому Параду семьи

8 июля в Нижнем Новгороде прошли мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности и памяти святых Петра и Февронии Муромских. Центральным событием стал Всероссийский Парад семьи, к которому город присоединился во второй раз.
Организаторами выступили Нижегородская епархия РПЦ, администрация города и АНО «Институт демографического развития» в рамках национального проекта «Семья». В шествии приняли участие семьи с детьми, представители общественных объединений и горожане. Колонна прошла от храма на улице Большой Покровской до Манежа, где состоялись благодарственный молебен и чествование супружеских пар, проживших вместе долгие годы.
Также для нижегородцев работали тематические площадки с мастер-классами по традиционным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству, были организованы семейные игры и концертная программа с песнями и стихами о семье. Как подчеркивают организаторы праздника, он напоминает о ценности супружества, основанного на любви, верности и взаимной поддержке, а подобные инициативы способствуют укреплению семейных основ в обществе. Кроме того, такие мероприятия создают больше возможностей для совместного досуга родителей и детей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru был опубликован супружеских пар, прожившим в браке долгие годы, которым 8 июля в Нижнем Новгороде вручили медали «За любовь и верность».