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Историю нижегородца Кирилла Ятнова разобрали на Первом канале

Он долгое время считался «самым большим» мальчиком страны.

Источник: Время

Второй эпизод программы «Пусть говорят!» (16+) под название «Одержимые весом. Любовь к холодильнику» вышел на Первом канале.

Программа посвящена людям с нестандартной внешностью. Одним из главных героев программы стал нижегородец Кирилл Ятнов, который долгое время считался «самым большим» мальчиком России.

Кирилл рассказал о тяжелой судьбе и о буллинге. Благодаря помощи Первого канала, Кириллу сделали операцию, после которой он сел на диету. В результате сбросил около 25 кг.

Экспертом от Нижегородской области выступил директор регионального Координационного центра Олег Пикунов. Еще до съёмок программы он связался с министром спорта Нижегородской области Дмитрием Кабайло и рассказал, что у Кирилла есть мечта — он хочет стать спортивным волонтером и помогать в организации масштабных спортивных событий. Министр пообещал встретится с молодым человеком и реализовать его мечту.