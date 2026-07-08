Историю нижегородца Кирилла Ятнова разобрали на Первом канале

Экспертом от Нижегородской области выступил директор регионального Координационного центра Олег Пикунов. Еще до съёмок программы он связался с министром спорта Нижегородской области Дмитрием Кабайло и рассказал, что у Кирилла есть мечта — он хочет стать спортивным волонтером и помогать в организации масштабных спортивных событий. Министр пообещал встретится с молодым человеком и реализовать его мечту.