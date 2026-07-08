Как за три минуты выявить сотрясение мозга у футболиста

Если врач фиксирует хотя бы один тревожный признак, игрока необходимо немедленно заменить. В основу FOCUS легли данные научных исследований и мнения ведущих специалистов: сначала эксперты сформировали список из 101 потенциального признака и теста, затем 57 опытных медиков отобрали наиболее значимые критерии — те, что поддержали не менее 80% участников. На финальном этапе 18 международных экспертов систематизировали результаты и сократили перечень до 45 пунктов, охватывающих 11 ключевых факторов — от состояния шейного отдела и видимых повреждений до равновесия, ориентации, уровня сознания, движений глаз и способности ощущать положение тела в пространстве.