Как за три минуты выявить сотрясение мозга у футболиста

В футболе проблема сотрясений мозга остаётся одной из самых острых с точки зрения безопасности спортсменов. Даже единичный удар по голове — будь то столкновение с соперником или попадание мячом — может спровоцировать повреждение нервной системы и рост специфических биомаркеров. При этом продолжение игры с травмой чревато более долгим восстановлением, ухудшением спортивных показателей и повышенным риском новых повреждений.
Главная трудность заключается в том, что традиционные методы диагностики требуют спокойной обстановки и занимают 10−15 минут, а в условиях матча нужна максимально быстрая, но надёжная оценка. Чтобы решить эту задачу, группа врачей, номинированных ассоциациями‑членами ФИФА, разработала специальный протокол FOCUS (Football‑Specific Standardized On‑Pitch Concussion Assessment Protocol). Его описание опубликовано в авторитетном журнале JAMA Neurology.
Если врач фиксирует хотя бы один тревожный признак, игрока необходимо немедленно заменить. В основу FOCUS легли данные научных исследований и мнения ведущих специалистов: сначала эксперты сформировали список из 101 потенциального признака и теста, затем 57 опытных медиков отобрали наиболее значимые критерии — те, что поддержали не менее 80% участников. На финальном этапе 18 международных экспертов систематизировали результаты и сократили перечень до 45 пунктов, охватывающих 11 ключевых факторов — от состояния шейного отдела и видимых повреждений до равновесия, ориентации, уровня сознания, движений глаз и способности ощущать положение тела в пространстве.
Эффективность протокола проверили в реальных матчах: в восьми эпизодах с ударами по голове медперсонал провёл оценку в среднем за 2 минуты 52 секунды — существенно быстрее стандартных методик. В трёх случаях протокол позволил своевременно принять решение о замене игрока; у двоих из них диагноз «сотрясение мозга» позже подтвердился.
Разработчики надеются, что надёжность и скорость FOCUS помогут минимизировать риски для здоровья футболистов и в перспективе сделают игру безопаснее.