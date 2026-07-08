Нижегородским инвесторам могут упростить получение земли под электрозаправки

В первую очередь, инвестор должен не менее двух лет до подачи заявки владеть или арендовать как минимум шесть действующих АЗС. Сама новая станция также должна отвечать современным стандартам. На её территории необходимо разместить не менее двух стационарных зарядных устройств публичного доступа с функцией быстрой зарядки. Кроме того, заправка должна быть оборудована зонами отдыха и питания, санитарно-гигиеническими узлами и системами беспроводной передачи данных.