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Спортсменка из Крыма победила на соревнованиях по бодибилдингу

Она стала чемпионкой Азии и обладательницей титула «Мисс Юниверс».

Ангелина Прядченко из Крыма стала победительницей международных соревнований по бодибилдингу, сообщили в аппарате совета министров региона. Поддержка чемпионов — одна из задач государственной программы «Спорт России».

Уточним, что указанные состязания прошли с 26 по 28 июня в Паттайе, Таиланд. Ангелина выступала в составе сборной России. Девушка заняла первое место в категории «Фитмодель». По итогам выступления Ангелина стала чемпионкой Азии и обладательницей титула «Мисс Юниверс».

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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