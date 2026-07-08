Более 70 баллов на ЕГЭ набрали 330 тысяч человек, сообщил Кравцов

Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня. Ранее Кравцов заявил, что экзамен прошел в штатном режиме, все участники находились в равных условиях. Выпускники могут пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору 8 и 9 июля. При этом предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора, около 149 тысяч человек подали заявление на пересдачу одного из предметов, самым популярным стало обществознание.