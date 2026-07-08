В Ростове проверяют сообщение о стрельбе из пневматики в микрорайоне Суворовском

В Ростове-на-Дону проверяют информацию о стрельбе в микрорайоне Суворовском. К правоохранителям обратился местный житель, который обнаружил на своем балконе повреждения, похожие на следы от пневматического оружия. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.