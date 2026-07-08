В Ростове проверяют сообщение о стрельбе из пневматики в микрорайоне Суворовском

В Ростове-на-Дону проверяют информацию о стрельбе в микрорайоне Суворовском. К правоохранителям обратился местный житель, который обнаружил на своем балконе повреждения, похожие на следы от пневматического оружия. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— В дежурную часть поступило сообщение об обнаружении следов, возможно, пневматического оружия. Сотрудники полиции уже опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства произошедшего, — рассказали в полиции.
Дальнейшие решения будут принимать по итогам проверки.
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