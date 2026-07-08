В Прикамье заметили мужчину, устроившего пляжный отдых в очереди на АЗС

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что на фоне повышенного спроса на топливо в Прикамье запустили онлайн-карты, благодаря которым можно узнать, где есть бензин. Кроме того, на некоторых заправках ввели ограничения на продажу горючего и изменили график работы.