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В Прикамье заметили мужчину, устроившего пляжный отдых в очереди на АЗС

Он решил позагорать, ожидая возможности подъехать к колонке.

Жители Пермского края заметили мужчину, который устроил пляжный отдых в очереди на АЗС.

Фотографию загорающего местного жителя разместили в группе «ЧП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по опубликованным кадрам, автомобилист обустроил место для отдыха на асфальте у заправки, ожидая возможности подъехать к колонке.

«0% осуждения, 100% понимания», — пишут местные жители.

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Ранее сайт perm.aif.ru писал, что на фоне повышенного спроса на топливо в Прикамье запустили онлайн-карты, благодаря которым можно узнать, где есть бензин. Кроме того, на некоторых заправках ввели ограничения на продажу горючего и изменили график работы.

Напомним, в правительстве Прикамья прокомментировали дефицит бензина в регионе.