В Прикамье заметили мужчину, устроившего пляжный отдых в очереди на АЗС

Жители Пермского края заметили мужчину, который устроил пляжный отдых в очереди на АЗС.
Фотографию загорающего местного жителя разместили в группе «ЧП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
Судя по опубликованным кадрам, автомобилист обустроил место для отдыха на асфальте у заправки, ожидая возможности подъехать к колонке.
«0% осуждения, 100% понимания», — пишут местные жители.
(function () { VK.Widgets.Post («vk_post_-95656776_1828964», −95656776, 1828964, «bGc8_W2Z3YVFTj_BeA07FFbzxjlC»); }());
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что на фоне повышенного спроса на топливо в Прикамье запустили онлайн-карты, благодаря которым можно узнать, где есть бензин. Кроме того, на некоторых заправках ввели ограничения на продажу горючего и изменили график работы.
Напомним, в правительстве Прикамья прокомментировали дефицит бензина в регионе.