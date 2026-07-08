Уборочная кампания стартовала в ряде южных районов Воронежской области

Сезонные полевые работы в Воронежской области проходят штатно, согласно утверждённому графику. По предварительной оценке, в 2026 году объём нового урожая зерновых ожидается на уровне 6 млн тонн. Сахарной свёклы планируется получить 5,7 млн тонн, а масличных культур 1,6 млн тонн. Помимо этого, перед аграриями поставлена задача достичь плановых показателей по выпуску картофеля, овощей, а также плодово-ягодной продукции. Об этом заявил заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов. Он в режиме видеоконференции принял участие в совещании, в рамках которого обсуждался ход полевых работ субъектах РФ.
Посевная площадь в регионе под урожай текущего года достигла отметки в 2 млн 720 тысяч гектаров. Яровыми культурами засеяно 1 млн 914 тысяч га. Зерновые и зернобобовые заняли территорию в 714 тысяч гектаров, сахарная свёкла — в 130 тысяч гектаров, а подсолнечник — почти в 600 тысяч гектаров.
Как подчеркнул Алексей Сапронов, агропромышленный комплекс Воронежской области завершил подготовку материально-технической базы к старту жатвы. В строю для проведения уборочной кампании находятся порядка 5 тысяч зерноуборочных комбайнов, 6 тысяч грузовиков, свыше 15 тысяч тракторов, а также специализированная техника. Помимо этого, имеется достаточное количество почвообрабатывающих и транспортных агрегатов.
Уборочная кампания уже началась в ряде южных муниципалитетов региона. К 7 июля обмолочено около 4,5 тысячи гектаров. Выход техники в поля по всей территории области намечен на вторую декаду июля.
Зампред правительства области отметил, что ключевым направлением работы на текущий момент остаётся гарантированное обеспечение аграриев топливными ресурсами. Региональное аграрное ведомство действует в тесной связке с федеральным министерством, на постоянной основе анализируя поставки топлива и цены на него.