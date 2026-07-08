Уборочная кампания стартовала в ряде южных районов Воронежской области

Сезонные полевые работы в Воронежской области проходят штатно, согласно утверждённому графику. По предварительной оценке, в 2026 году объём нового урожая зерновых ожидается на уровне 6 млн тонн. Сахарной свёклы планируется получить 5,7 млн тонн, а масличных культур 1,6 млн тонн. Помимо этого, перед аграриями поставлена задача достичь плановых показателей по выпуску картофеля, овощей, а также плодово-ягодной продукции. Об этом заявил заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов. Он в режиме видеоконференции принял участие в совещании, в рамках которого обсуждался ход полевых работ субъектах РФ.