12-летний ребенок заразился клещевым энцефалитом в Нижегородской области

Зарегистрированы четыре случая клещевого вирусного энцефалита, в том числе у 12-летнего ребенка. Заболевшие были атакованы клещами в Городецком, Ветлужском и Чкаловском муниципальных округах. Никто из них до обращения за медицинской помощью экстренной профилактики не получал.