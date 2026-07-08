12-летний ребенок заразился клещевым энцефалитом в Нижегородской области

На 8 июля 2026 года в медицинские организации Нижегородской области поступило 5 283 обращения по поводу присасывания клещей, из них 1 465 — дети. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Жалоб зарегистрировано в 49 муниципалитетах области и в восьми районах города Нижнего Новгорода. За прошедший период 2026 года число обращений оказалось на 15% ниже среднемноголетнего уровня.
Наиболее часто люди обращались в г. Бор — 293 случая, г. Дзержинск — 306, Павловский район — 326 и Ветлужский район — 259. В городских районах Н. Новгорода лидируют Приокский (381), Автозаводский (275) и Советский (277) районы.
По месту присасывания клещей распределение следующее: 36% — на придомовых территориях, 35% — на садово-огородных участках, 17% — в лесах, 10% — в парках и скверах; также зафиксированы случаи, связанные с другими регионами.
Зарегистрированы четыре случая клещевого вирусного энцефалита, в том числе у 12-летнего ребенка. Заболевшие были атакованы клещами в Городецком, Ветлужском и Чкаловском муниципальных округах. Никто из них до обращения за медицинской помощью экстренной профилактики не получал.
Также лабораторно подтверждены 25 случаев иксодового клещевого боррелиоза среди взрослых жителей Нижнего Новгорода, Шахуньи и нескольких муниципальных округов: Кстовского, Тонкинского, Балахнинского, Городецкого, Дальнеконстантиновского, Ветлужского, Семёновского и Сосновского. В 96% случаев заражение произошло на территории области.
В лабораториях исследовано 6 961 клещ, в том числе 6 631 снятых с людей. Обнаружено 1 361 положительная находка (19,5%). Выявлено 13 клещей, инфицированных вирусом клещевого энцефалита (0,18%) — в Шахунье, Боре, Павловском, Шарангском и Уренском округах; 1 089 клещей инфицированы боррелиями (19,5%); 34 — эрлихиями (0,7%); 225 — анаплазмами (4,8%).
Экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином проведена 838 пострадавшим, из них 813 — детям.
Обработки территорий выполнены на площади 4 510,198 га, что составляет 103% от планового показателя 4 361,788 га.
Прививки против клещевого вирусного энцефалита к 8 июля 2026 года получили 15 945 человек, в том числе 2 913 детей.
С 2022 года перечень эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территорий Нижегородской области включает 15 административных образований: Балахнинский, Богородский, Борский, Ветлужский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Кстовский, Лысковский, Навашинский, Семёновский, Сосновский, Тоншаевский, Уренский, Шахунский округа и город Дзержинск.
Как защититься от клещей:
Надевайте специальную или плотно прилегающую одежду при посещении лесов и зелёных зон.
Не отдыхайте в затенённых местах с высокой травой; не садитесь и не ложитесь на траву — клещи цепляются снизу и ползут вверх.
При стоянке и ночёвке выбирайте сухие участки с песчаной почвой или без травы; перед сном тщательно осмотрите одежду, тело и волосы.
Применяйте репелленты, доступные в аптеках и магазинах.
Каждые 10−15 минут проводите само- и взаимоосмотры, проверяйте швы и воротник одежды; после прогулок осматривайте домашних животных.
При присасывании обращайтесь в поликлинику по месту жительства или временного пребывания.
Если клещ присосался:
Срочно обратитесь в медицинскую организацию (с паспортом и полисом ОМС) для удаления клеща; врач объяснит порядок доставки клеща в лабораторию. Исследование проводится за счет граждан.
Клеща следует исследовать на маркеры вируса клещевого энцефалита и другие трансмиссивные инфекции.
Лицам до 18 лет, не привитым против КВЭ, проводят иммуноглобулинопрофилактику независимо от результатов исследования клеща.
На исследование принимают живых и мёртвых клещей при сохранности насекомого и правильной упаковке (в баночке на влажной ватке, хранить в холодильнике).
Приём клещей на исследование лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» с 1 мая 2026 года осуществляется по адресам:
Н. Новгород, ул. Кулибина, д.11Б (новый лабораторный корпус): понедельник-четверг 9:00—16:00 (перерыв 12:00—13:00), пятница 9:00—13:00, выходные 9:00—12:00; тел. 8−903−848−0430.
г. о. г. Шахунья, ул. Революционная, д.32: понедельник-пятница 8:00—16:00 (перерыв 12:00—12:30), воскресенье 9:00—11:00; тел. 8−831−522−7320.
Н. Новгород, пр. Ильича, д.3: понедельник-четверг 8:00—14:00, пятница 9:00—12:00 (перерыв 12:00—13:00); тел. 8−831−295−8714.
Н. Новгород, ул. Луначарского, д.4: понедельник-четверг 8:00—14:00, пятница 9:00—12:00 (перерыв 12:00—13:00); тел. 8−831−246−0330.
г. Бор, ул. Плеханова, д.1: понедельник-четверг 8:00—14:00, пятница 9:00—12:00 (перерыв 12:00—13:00); тел. 8−831−596−3848.
г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д.19а: понедельник-четверг 8:00—14:00, пятница 9:00—12:00 (перерыв 12:00—13:00); тел. 8−831−322−4037.
г. Кстово, ул. Талалушкина, д.11А: понедельник-четверг 9:00—14:00, пятница 9:00—12:00 (перерыв 12:00—13:00); тел. 8−831−452−2500.