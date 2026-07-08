Парк автобусов в Ростове пополнился на 90 новых машин

Власти Ростова-на-Дону намерены довести количество общественного транспорта на городских маршрутах до 768 единиц.
Об этом говорится в новой транспортной стратегии города. И.о. главы департамента транспорта Евгений Романцов отметил, что процесс уже запущен: в 2026 году парк пополнился на 90 новых машин (70 больших и 20 особо больших).
Чтобы справиться с нагрузкой, машины особо большого класса направят на самые загруженные направления. Эти решения стали итогом тщательного изучения пассажиропотоков и учёта новых жилых кварталов.