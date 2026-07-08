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Дед Мороз-альпинист спас туристов из застрявших кабинок канатной дороги

В двух кабинках ближе к станции «Сенная» находились 16 человек.

Источник: Нижегородская правда

Одним из спасателей пассажиров канатной дороги, застрявших в кабинках на выходных, был Дед Мороз-альпинист Александр Плеснев. Об этом в своем канале рассказал главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Напомним, что в воскресенье, 5 июля, несколько кабинок канатной дороги внезапно остановились. На тот момент в них находились 16 пассажиров, для спасения которых привлекли спасателей МЧС. В настоящее время канатная дорога не работает.

Александр Плеснев, прибывший на помощь застрявшим, является Заслуженным спасателем РФ, десантником и разведчиком. А зимой он превращается в Деда Мороза и творит настоящие чудеса. Каждый год, нарядившись в красную шубу и пушистую бороду, альпинист десантируется с крыши детской областной больницы к маленьким пациентам.

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