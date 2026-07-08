Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе в Светлогорск не работают фонари и светофор

Отключения связаны с повреждением линий электропередач.

Источник: Комсомольская правда

На приморском кольце не работают фонари и светофор после прошедшего в Калининградской области шторма. О проблемах на участке автодороги А-217 8 июля сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На подъезде к аэропорту «Храброво», а также на участке от Пионерского до Светлогорска временно не работает наружное освещение. Светофор погас на подъезде к Светлогорску на пересечении с дорогой Сальское — Зори.

Аварийно-восстановительные работы уже идут, водителей просят быть внимательными и особенно осторожными на указанных участках трассы.