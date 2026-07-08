«Газпром» отсудил у тамбовского регоператора по обращению с мусором почти 150 млн

Это не единственный спор между сторонами. Ранее тамбовский арбитраж возбудил производство по еще одному иску «Газпром межрегионгаза Тамбов» к ТСК на 109,8 млн руб. Он также касается задолженности по девяти договорам поставки газа, но уже за март 2026 года. Его рассмотрят 10 августа.