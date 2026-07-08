Для зарубежных туроператоров организовали путешествие по Югре

Ознакомительный тур «По следам Красного Дракона: Пять стихий Югры» провели в ХМАО для зарубежных туроператоров по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте внутренней политики региона.
К путешествию присоединились более 20 гостей из зарубежных стран. Среди них — туроператоры, бизнесмены, тревел-блогеры из Китая, Индии, Малайзии и Таиланда. В течение нескольких дней они изучали регион, чтобы оценить его туристический потенциал. Напомним, что данный маршрут, охватывающий города Когалым, Ханты-Мансийск и Сургут, был выстроен вокруг концепции пяти стихий: дерева, воды, огня, земли и металла.
Так, участники путешествия посетили родовое стойбище семьи Сопочиных в 40 км от Когалыма. Там они познакомились со стихией дерева. В частности, им рассказали о духах-покровителях леса. Кроме того, участники путешествия угостились блюдами северной кухни. А в океанариуме Когалыма их познакомили со стихией воды. В стеклодувной мастерской Сургута каждый смог сделать себе сувенир «Дыхание Дракона». Таким образом, произошло знакомство участников путешествия со стихией огня.
Кроме того, гости из зарубежья посетили кернохранилище и музей геологии, нефти и газа Ханты-Мансийска. Там они познакомились со стихией земли. А энергию металла путешественники ощутили в Археопарке. В конце тура они посетили мост «Красный Дракон». Именно там сливаются стихии воды и металла.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.