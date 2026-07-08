Для зарубежных туроператоров организовали путешествие по Югре

Так, участники путешествия посетили родовое стойбище семьи Сопочиных в 40 км от Когалыма. Там они познакомились со стихией дерева. В частности, им рассказали о духах-покровителях леса. Кроме того, участники путешествия угостились блюдами северной кухни. А в океанариуме Когалыма их познакомили со стихией воды. В стеклодувной мастерской Сургута каждый смог сделать себе сувенир «Дыхание Дракона». Таким образом, произошло знакомство участников путешествия со стихией огня.