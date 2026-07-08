Названы самые популярные у россиян книги в отпуске

Также аналитики выяснили, что чаще всего на путешествие после книги вдохновляет атмосфера места — ее отметили 62% респондентов. Почти так же важны описание города или страны, а также природа и пейзажи — по 49%. Еще 36% обращают внимание на кухню, быт и традиции, 35% — на героев и их маршрут, 34% — на исторический контекст.