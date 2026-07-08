Названы самые популярные у россиян книги в отпуске

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Классические произведения, детективы и триллеры стали самыми популярными книжными жанрами, которые россияне предпочитают брать в отпуск, следует из результатов совместного исследования сети книжных магазинов «Читай-город» и сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс», которые есть в распоряжении РИА Новости.
«В отпуск пользователи чаще всего берут классику — ее выбрали 22% путешественников. Следом идут детективы и триллеры (18%)», — говорится в сообщении.
Также в список интересов читателей вошли романтика (16%), фэнтези (13%) и фантастика (13%). Еще 12% респондентов взяли бы с собой книгу о стране или городе, куда едут. Для таких путешественников книга в отпуске — это не только способ скоротать время в дороге, но и возможность заранее настроиться на место, отметили исследователи.
Кроме того, 69% опрошенных хотя бы раз хотели, задумывались о поездке в город или страну после прочтения книги. Каждый пятый (21%) уже совершал такую поездку, добавили в «Читай-городе».
Также аналитики выяснили, что чаще всего на путешествие после книги вдохновляет атмосфера места — ее отметили 62% респондентов. Почти так же важны описание города или страны, а также природа и пейзажи — по 49%. Еще 36% обращают внимание на кухню, быт и традиции, 35% — на героев и их маршрут, 34% — на исторический контекст.