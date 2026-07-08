Переводить ребенка в другую школу можно в течение года, заявила депутат

«Бывает так, что очень хочется попасть именно в эту школу, а предлагают другую. И вот вам совет: не расстраивайтесь, если не получилось с 1 сентября! Вы можете перевести ребенка из одной школы в другую и позже, даже когда учебный год уже идет. Так что, если вдруг не получилось попасть именно туда, когда очень хотели, не сдавайтесь — пробуйте и пробуйте дальше, в течение всего года», — сказала Буцкая «Парламентской газете».