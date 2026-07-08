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Переводить ребенка в другую школу можно в течение года, заявила депутат

Буцкая: родители могут переводить ребенка в другую школу в течение учебного года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Родители имеют право переводить ребенка из одной школы в другую в течение всего учебного года, если школа не подошла, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Бывает так, что очень хочется попасть именно в эту школу, а предлагают другую. И вот вам совет: не расстраивайтесь, если не получилось с 1 сентября! Вы можете перевести ребенка из одной школы в другую и позже, даже когда учебный год уже идет. Так что, если вдруг не получилось попасть именно туда, когда очень хотели, не сдавайтесь — пробуйте и пробуйте дальше, в течение всего года», — сказала Буцкая «Парламентской газете».

Депутат также отметила, что самая распространенная ошибка при подаче документов в школу — их неправильное оформление.

«Кроме того, родители должны знать, что согласно нашему законодательству, если один ребенок уже обучается в этой школе, второго ребенка обязаны принять обязательно. Это правило тоже помогает в таких случаях», — подчеркнула парламентарий.

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