Переводить ребенка в другую школу можно в течение года, заявила депутат

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Родители имеют право переводить ребенка из одной школы в другую в течение всего учебного года, если школа не подошла, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Бывает так, что очень хочется попасть именно в эту школу, а предлагают другую. И вот вам совет: не расстраивайтесь, если не получилось с 1 сентября! Вы можете перевести ребенка из одной школы в другую и позже, даже когда учебный год уже идет. Так что, если вдруг не получилось попасть именно туда, когда очень хотели, не сдавайтесь — пробуйте и пробуйте дальше, в течение всего года», — сказала Буцкая «Парламентской газете».
Депутат также отметила, что самая распространенная ошибка при подаче документов в школу — их неправильное оформление.
«Кроме того, родители должны знать, что согласно нашему законодательству, если один ребенок уже обучается в этой школе, второго ребенка обязаны принять обязательно. Это правило тоже помогает в таких случаях», — подчеркнула парламентарий.