В Новоуральске Свердловской области пройдет чемпионат города по триатлону

Открытый городской чемпионат по триатлону состоится 1 августа в Новоуральске Свердловской области в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в городском спортклубе «Кедр».
Состязания пройдут в районе водно-спасательной станции. Для участников разных возрастов подготовят юношескую и основную дистанции. Также спортсмены смогут испытать свои силы в эстафете. Принять в ней участие можно с друзьями или коллегами.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.