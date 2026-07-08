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Экс-помощника военного прокурора не выпустили из орловского СИЗО

Орловский облсуд сегодня отклонил жалобу защиты бывшего помощника прокурора Брянского гарнизона Игоря Кондратенко на избрание последнему меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил собственный источник.

Источник: Коммерсантъ

Орловский облсуд сегодня отклонил жалобу защиты бывшего помощника прокурора Брянского гарнизона Игоря Кондратенко на избрание последнему меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил собственный источник.

Мера пресечения господину Кондратенко была избрана 25 июня, она будет действовать как минимум два месяца. Ему вменяется посредничество в передаче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», преступление было совершено в Орловской области в 2026 году. По версии управления СКР по региону, к фигуранту обратился мужчина с просьбой помочь в замене наказания его знакомой с лишения свободы на более мягкое. Она отбывала его в регионе. Фигурант обратился к другой знакомой с просьбой о содействии, за что в будущем пообещал ей 500 тыс. руб.

Преступление было совершено спустя длительное время после увольнения Игоря Кондратенко из органов прокуратуры.