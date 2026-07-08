«Справедливая Россия» утвердила тройку на выборы в нижегородское заксобрание

На прошлых выборах в заксобрание тройку возглавлял Захар Прилепин, который отказался от мандата. В парламент прошли Татьяна Гриневич и Алексей Фролов, шедшие под № 2 и № 3. По одномандатным округам никто из кандидатов от этой партии не прошел.