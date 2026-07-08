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«Справедливая Россия» утвердила тройку на выборы в нижегородское заксобрание

Реготделение партии «Справедливая Россия» утвердило списки кандидатов на выборы в законодательное собрание Нижегородской области VII созыва. Партийную тройку возглавила действующий руководитель фракции Татьяна Гриневич.

Источник: Коммерсантъ

Реготделение партии «Справедливая Россия» утвердило списки кандидатов на выборы в законодательное собрание Нижегородской области VII созыва. Партийную тройку возглавила действующий руководитель фракции Татьяна Гриневич.

Вторым идет депутат гордумы Арзамаса Роман Лаптев, третьим — депутат гордумы Дзержинска, участник СВО Сергей Чендырин.

На прошлых выборах в заксобрание тройку возглавлял Захар Прилепин, который отказался от мандата. В парламент прошли Татьяна Гриневич и Алексей Фролов, шедшие под № 2 и № 3. По одномандатным округам никто из кандидатов от этой партии не прошел.

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