«Справедливая Россия» утвердила тройку на выборы в нижегородское заксобрание

Реготделение партии «Справедливая Россия» утвердило списки кандидатов на выборы в законодательное собрание Нижегородской области VII созыва. Партийную тройку возглавила действующий руководитель фракции Татьяна Гриневич.
Вторым идет депутат гордумы Арзамаса Роман Лаптев, третьим — депутат гордумы Дзержинска, участник СВО Сергей Чендырин.
На прошлых выборах в заксобрание тройку возглавлял Захар Прилепин, который отказался от мандата. В парламент прошли Татьяна Гриневич и Алексей Фролов, шедшие под № 2 и № 3. По одномандатным округам никто из кандидатов от этой партии не прошел.