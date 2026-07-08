74 свадьбы сыграли в День семьи, любви и верности в Волгоградской области

Как сообщили в комитете юстиции региона, на фестивале в столице заключили брак волгоградские молодожены Сергей Клочков и Мария Нестерова. Массовая свадебная церемония прошла в Национальном центре «Россия». Еще три свадьбы сыграли 8 июля в амфитеатре Волгограда. Передали молодым огонь семейного очага супруги-юбиляры Ольга и Александр, которые уже 30 лет в браке.