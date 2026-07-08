Техническую готовность аварийно-восстановительных работ в районе устья Алейки оценили в 67%

Фото: «Балтберегозащита».
В районе устья реки Алейки продолжаются аварийно-восстановительные работы. Их техническая готовность составляет 67%. Об этом сообщает «Балтберегозащита».
«Подрядчик выполняет работы по укреплению русла реки Алейки перед мостом. Техническая готовность — 67%», — следует из сообщения учреждения.
Река Алейка не раз выходила из берегов. Осенью 2017 года она залила СНТ «Рощино-Зеленоградск» и «Чайка-1» (всего около 600 участков). Тогда из-за дождей в Калининградской области была объявлена чрезвычайная ситуация.
В 2020 году правительство области выделяло на проект аварийно-восстановительных работ в устье реки Алейки порядка 1,5 млн рублей.
В октябре 2025 года ГБУ «Балтберегозащита» заключило контракт на проведение аварийно-восстановительных работ на участке русла реки Алейки с компанией «Амберстрой», которая снизила начальную стоимость торгов на 22,4 млн рублей.