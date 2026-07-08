Техническую готовность аварийно-восстановительных работ в районе устья Алейки оценили в 67%

Река Алейка не раз выходила из берегов. Осенью 2017 года она залила СНТ «Рощино-Зеленоградск» и «Чайка-1» (всего около 600 участков). Тогда из-за дождей в Калининградской области была объявлена чрезвычайная ситуация.