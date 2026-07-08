Сергей Еськов снялся с выборов на пост губернатора Белгородской области

Председатель регионального отделения партии «Родина» Сергей Еськов снял свою кандидатуру с участия в выборах на должность губернатора Белгородской области. По данным областной избирательной комиссии, господин Еськов обратился с соответствующим заявлением 8 июля.
«Избирательная комиссия, рассмотрев поданное заявление, постановила: признать Сергея Леонидовича Еськова утратившим статус кандидата на должность Губернатора Белгородской области на выборах, назначенных на 20 сентября 2026 года», — говорится в сообщении облизбиркома.
Прием документов на выдвижение на должность белгородского губернатора уже завершен. Выдвинуты пять кандидатов:
Артем Зотов от «Партии пенсионеров»;
Валерий Шевляков от КПРФ;
Владимир Абельмазов от «Справедливой России»;
Евгений Дремов от ЛДПР;
Как сообщал «Ъ-Черноземье», 65-летний Сергей Еськов был зарегистрирован кандидатом накануне, 7 июля.