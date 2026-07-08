Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Еськов снялся с выборов на пост губернатора Белгородской области

Председатель регионального отделения партии «Родина» Сергей Еськов снял свою кандидатуру с участия в выборах на должность губернатора Белгородской области. По данным областной избирательной комиссии, господин Еськов обратился с соответствующим заявлением 8 июля.

Источник: Коммерсантъ

Председатель регионального отделения партии «Родина» Сергей Еськов снял свою кандидатуру с участия в выборах на должность губернатора Белгородской области. По данным областной избирательной комиссии, господин Еськов обратился с соответствующим заявлением 8 июля.

«Избирательная комиссия, рассмотрев поданное заявление, постановила: признать Сергея Леонидовича Еськова утратившим статус кандидата на должность Губернатора Белгородской области на выборах, назначенных на 20 сентября 2026 года», — говорится в сообщении облизбиркома.

Прием документов на выдвижение на должность белгородского губернатора уже завершен. Выдвинуты пять кандидатов:

Артем Зотов от «Партии пенсионеров»;

Валерий Шевляков от КПРФ;

Владимир Абельмазов от «Справедливой России»;

Евгений Дремов от ЛДПР;

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 65-летний Сергей Еськов был зарегистрирован кандидатом накануне, 7 июля.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше