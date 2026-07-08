Свыше 28 тыс. человек посетили этап ярмарки трудоустройства в Казани

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошел в Казани 27 июня при поддержке нацпроекта «Кадры». Участие в мероприятии приняли более 28 тысяч человек, сообщил директор центра занятости населения региона Тимур Муллин.
Уточним, что федеральный этап ярмарки состоялся на площадке экстрим-парка «Урам». Работодатели представили на мероприятии свыше 2 тысяч вакансий. Около 900 соискателей в итоге получили предложения о трудоустройстве.
На мероприятии также работала профориентационная площадка «Живи и работай в Татарстане». Ее целевая аудитория — молодежь. Участникам были доступны VR-экскурсии и «Магазин профессий», в котором можно было примерить на себя роли пожарного, полицейского, повара, электрика, врача и сварщика. Еще на мероприятии желающие могли получить карьерные консультации и помощь в выборе специальности.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.