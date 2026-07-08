Свыше 28 тыс. человек посетили этап ярмарки трудоустройства в Казани

На мероприятии также работала профориентационная площадка «Живи и работай в Татарстане». Ее целевая аудитория — молодежь. Участникам были доступны VR-экскурсии и «Магазин профессий», в котором можно было примерить на себя роли пожарного, полицейского, повара, электрика, врача и сварщика. Еще на мероприятии желающие могли получить карьерные консультации и помощь в выборе специальности.