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Путин попросил Григоренко оценить защиту от мошенников на цифровых сервисах

Путин попросил Григоренко оценить уровень защиты пользователей от мошенников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко оценить уровень защиты личных кабинетов пользователей от мошенников на цифровых сервисах.

В среду глава государства собрал совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Вице-премьер Григоренко выступил с докладом.

«Дмитрий Юрьевич, мы с вами сейчас только что упомянули о необходимости защиты от мошенников. А как вы в целом оцениваете надежность и защищенность личных кабинетов?» — спросил российский лидер.

Григоренко ответил, что кабмин намерен осенью внести в Госдуму третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством.

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