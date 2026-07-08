Воронежская область рассчитывает собрать шесть миллионов тонн зерна

Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов 7 июля принял участие в федеральном совещании по ходу сезонных полевых работ. Его в режиме ВКС провел вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
Участники обсудили итоги посевной кампании, структуру посевных площадей, подготовку к массовой уборке урожая и обеспеченность аграриев ресурсами. По словам Патрушева, уборочная уже началась в 16 регионах страны. На данный момент намолочено более 4,5 миллиона тонн зерновых, а урожайность пока выше прошлогодней. Яровой сев в целом по России фактически завершен.
Отдельное внимание на совещании уделили поставкам горюче-смазочных материалов. Вице-премьер подчеркнул, что ситуация с топливом должна находиться на постоянном контроле. Среди возможных механизмов он назвал прямые контракты с аграриями и работу через региональных операторов. Также было отмечено, что бесперебойное снабжение необходимо обеспечить не только крупным предприятиям, но и малым формам хозяйствования.
В Воронежской области, по данным регионального правительства, сезонные работы идут в плановом режиме. Общая посевная площадь под урожай 2026 года составила 2,72 миллиона гектаров. Яровой сев проведен на 1,91 миллиона гектаров. Зерновые и зернобобовые культуры заняли 714 тысяч гектаров, сахарная свекла — 130 тысяч, подсолнечник — почти 600 тысяч гектаров.
К уборочной подготовлены около пяти тысяч комбайнов, шести тысяч грузовиков, более 15 тысяч тракторов, а также спецтехника и необходимые агрегаты.
В южных районах области жатва уже стартовала. На 7 июля обмолочено 4,5 тысячи гектаров. Массовая уборка ожидается во второй декаде июля.
Предварительно регион рассчитывает собрать шесть миллионов тонн зерновых, 5,7 миллиона тонн сахарной свеклы и 1,6 миллиона тонн масличных культур. Также планируется обеспечить целевые объемы производства картофеля, овощей, плодовой и ягодной продукции.
В правительстве области отметили, что ситуация с обеспечением сельхозпроизводителей ГСМ остается управляемой. Региональный минсельхоз совместно с Минсельхозом РФ постоянно отслеживает поставки и цены.