Воронежская область рассчитывает собрать шесть миллионов тонн зерна

Отдельное внимание на совещании уделили поставкам горюче-смазочных материалов. Вице-премьер подчеркнул, что ситуация с топливом должна находиться на постоянном контроле. Среди возможных механизмов он назвал прямые контракты с аграриями и работу через региональных операторов. Также было отмечено, что бесперебойное снабжение необходимо обеспечить не только крупным предприятиям, но и малым формам хозяйствования.