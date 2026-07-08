Почему театры важнее санкций?

Но есть другая честность. Попробуйте оценить музей как торговый центр. ТЦ окупается арендой. Музей — нет. И всё же в испанском Бильбао музей Гуггенхайма, открытый в 1997 году, превратил умирающий портовый город в туристическую мекку. За годы работы музей принёс городу не билетные деньги — их не хватает даже на свет — а новую экономику. Отели, рестораны, такси, налоги. Люди приезжали смотреть на здание Гери и оставляли деньги в городе, который до этого знали только как грязный промышленный край.