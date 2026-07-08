Калининградец избил полицейского во время обыска и попал под суд

Инцидент случился 6 мая 2026 года. Мужчина, находящийся в состоянии наркотического опьянения, был в гостях у своей знакомой на улице Левитана. В этот момент в квартире подруги обыск проводили сотрудники МВД в рамках уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Мужчина же накинулся на одного из оперуполномоченных и начал быть его кулаками по голове. Ударов насчитали не менее четырех.