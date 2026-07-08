Калининградец избил полицейского во время обыска и попал под суд

В Калининграде будут судить 35-летнего мужчину, который избил полицейского в момент, когда тот проводил обыск по делу о наркотиках. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.
Инцидент случился 6 мая 2026 года. Мужчина, находящийся в состоянии наркотического опьянения, был в гостях у своей знакомой на улице Левитана. В этот момент в квартире подруги обыск проводили сотрудники МВД в рамках уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Мужчина же накинулся на одного из оперуполномоченных и начал быть его кулаками по голове. Ударов насчитали не менее четырех.
Мужчина проходит по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
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