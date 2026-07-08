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Главные новости к вечеру 8 июля 2026

Дайджест главных новостей к вечеру 8 июля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Путин назвал очень высоким запас прочности энергосистемы России

Источник: РИА "Новости"

Граждане России не должны почувствовать особой нагрузки из-за ситуации с топливом, заявил российский лидер Владимир Путин. На совещании с членами правительства глава государства добавил, что трудности временные, они связаны ещё и с желанием противника сорвать отпускной сезон. Кроме того, он поручил быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом.

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Источник: Reuters

В последние недели был достигнут прогресс по урегулированию конфликта России и Украины, заявил президент США Дональд Трамп на открытой части встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом американский лидер назвал удары Украины вглубь территории России эскалацией, но посчитал, что они могут способствовать прекращению конфликта.

США планируют выдать Украине лицензию на производство ракет Patriot

Источник: AP 2024

Трамп во время пресс-конференции с Зеленским на саммите НАТО в Анкаре допустил, что украинской стороне будут предоставлены лицензии на производство ракет-перехватчиков для американских систем ПВО Patriot.

Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива

Источник: Reuters

Вице-премьер Александр Новак доложил президенту Владимиру Путину о введении запрета на экспорт дизельного топлива. Вице-премьер отметил, что пока ситуация на внутреннем рынке остается непростой. Вынужденное сокращение объемов производства топлива привело к изменению маршрутов доставки топлива до конечных потребителей.

«Газпром» сообщил об атаке БПЛА на станцию «Голубого потока»

Компрессорная станция «Краснодарская», которая задействована в цепочке экспорта российского газа по трубопроводу «Голубой поток», подверглась атаке БПЛА. По данным компании, целью налета была попытка сорвать бесперебойные поставки российского топлива в Турцию. Благодаря оперативно предпринятым мерам нарушения транзита газа удалось избежать, поставки продолжаются.

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