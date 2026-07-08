пожар из-за БПЛА, отравление грибами, ДТП с малышом

Вечером 8 июля vrn.aif.ru рассказывает о главных событиях Воронежской области за день. Так, во время действия в регионе опасности атаки БПЛА произошёл пожар на инфраструктурном объекте. Умерла выдающийся математик и доцент ВГУ. Годовалый ребёнок и девушка попали в больницу после неудачного обгона автомобиля на трассе. А врачи помогли появиться на свет двойняшкам, у матери которых диагностирована редчайшая аномалия матки. Эти и другие новости в нашем материале.