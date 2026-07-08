пожар из-за БПЛА, отравление грибами, ДТП с малышом

Вечером 8 июля vrn.aif.ru рассказывает о главных событиях Воронежской области за день. Так, во время действия в регионе опасности атаки БПЛА произошёл пожар на инфраструктурном объекте. Умерла выдающийся математик и доцент ВГУ. Годовалый ребёнок и девушка попали в больницу после неудачного обгона автомобиля на трассе. А врачи помогли появиться на свет двойняшкам, у матери которых диагностирована редчайшая аномалия матки. Эти и другие новости в нашем материале.
Уничтожены 12 БПЛА: загорелся инфраструктурный объект.
Пожар произошёл на инфраструктурном объекте в одном из муниципалитетов Воронежской области при атаке БПЛА в ночь на 8 июля. По данным губернатора Александра Гусева, обошлось без пострадавших.
Всего за ночь дежурные силы ПВО уничтожили двенадцать беспилотников в небе над двумя городскими округами и восемью районами региона.
Тем временем режим опасности атаки БПЛА действовал на территории Воронежской области около 40 часов. Его объявили ещё поздним вечером 6 июля. Об отбое стало известно лишь днём на вторые сутки.
Двурогая матка: врачи помогли женщине с редчайшей аномалией матки родить двойняшек.
Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, 30-летняя жительница Воронежа обратилась в перинатальный центр ВОКБ № 1 на 34-й неделе беременности. Медики отметили, что случай горожанки крайне редкий. У пациентки была врождённая аномалия — двурогая матка. Подобное состояние встречается только у 0,4% всех женщин репродуктивного возраста.
Из-за аномалии дети развивались автономно, каждый в своём изолированном «роге» матки. Обычно двойня делит общее пространство, но в этом случае анатомические особенности материнского организма создавали серьёзные риски для вынашивания. Ограниченный объём каждого отсека матки и высокая вероятность состояния, при котором шейка матки не может удерживать плод, ставила рождение детей под угрозу.
Специалистам удалось предотвратить преждевременное раскрытие и беременность «удержали» до 35 недель и 2 дней, что является выдающимся результатом при столь редкой аномалии.
Врачи приняли решение о проведении кесарева сечения. Это было необходимо, чтобы минимизировать риск острой гипоксии для детей и сохранить репродуктивное здоровье матери. Хирургическое вмешательство завершилось благополучно, и на свет появились два здоровых мальчика весом 2250 и 2540 граммов.
Маму и малышей уже выписали домой, они чувствуют себя хорошо.
Неудачный обгон: годовалый мальчик и девушка попали в больницу после ДТП.
Годовалый ребёнок и девушка пострадали в ДТП на 3-м км автодороги М-4 «Дон» — Бобров — Таловая — Новохоперск в Бобровском районе.
Как сообщили в региональном ГУ МВД России, 25-летний водитель Geely Emgrand во время движения начал обгонять автомобиль. При этом он не обеспечил безопасный боковой интервал и врезался в иномарку Renault, которая ехала в попутном направлении. После столкновения легковушка съехала с дороги и опрокинулась.
Двое пассажиров Geely Emgrand, 22-летняя девушка и годовалый мальчик, получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.
В больницу после «тихой охоты»: с начала 2026 года госпитализация из-за отравления грибами потребовалась семи людям.
С начала года семь жителей Воронежской области госпитализировали в профильные медучреждения региона из-за отравления грибами.
По данным регионального министерства здравоохранения, все пациенты — взрослые. Смертельных случаев не зарегистрировано.
Пострадавшим была оказана вся необходимая помощь, после чего их выписали из больниц.
Умерла выдающийся математик и доцент ВГУ.
После продолжительной болезни ушла из жизни кандидат физико-математических наук, доцент кафедры функционального анализа и операторных уравнений математического факультета Воронежского государственного университета Тамара Тарарыкова. Педагог скончалась в возрасте 79 лет.
Тамара Васильевна 30 лет посвятила работе в ВГУ. За годы своей профессиональной деятельности она зарекомендовала себя как талантливый преподаватель, воспитав не одно поколение студентов и привив им глубокий интерес к предмету.
Вклад Тамары Тарарыковой в развитие математической науки был по достоинству оценён сотрудниками ведущих отечественных и зарубежных университетов. Педагог являлась приглашённым профессором Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилёва (ЕНУ) в Казахстане и профессором Кардиффского университета в Великобритании. Её помнят и в Российском университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы.
Смертельно опасное заболевание: очаг бешенства животных выявили в селе.
Трёхмесячный карантин по бешенству животных объявили в селе Орлово Новоусманского района. Он продлится до 14 октября. Это следует из указа губернатора на портале антикоррупционной экспертизы правительства.
Заражённое смертельно опасной болезнью животное обнаружили в подсобном хозяйстве, расположенном на улице Красина. Неблагополучным пунктом признали территорию села, ограниченную улицами Красина, Заречной и Коммунаров.
На время действия карантина в эпизоотическом очаге запрещается лечение, ввоз и вывоз больных восприимчивых животных, отправка их на убой и снятие шкур. Кроме того, введено ограничение на посещение территории посторонними лицами, за исключением специалистов ветеринарной службы.
В неблагополучном пункте также запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных. Помимо этого, ограничен вывоз с его территории восприимчивых животных, за исключением вывоза на убой, а также отлов диких особей для зоопарков.