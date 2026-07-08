«Концов не сыщешь»: в Волгограде боец СВО не может получить льготы из-за неразберихи с документами

— За всё это время мне пришёл лишь один единственный письменный ответ в июне 2026 года. До этого в военкомате со мной общались лишь в устной форме. Говорили, что делают всё возможное, но пока нужную информацию получить не удаётся. В какой-то момент мне сообщили что из воинской части, к которой меня прикрепили перед увольнением по состоянию здоровья, наконец пришло письмо, но то ли в строевой штаба что-то намудрили, то ли произошла какая-то ошибка, но в результате документ оказался непригодным для использования. В военкомате, посоветовали мне самому съездить в подразделение и переговорить с штабными, — продолжил волгоградец.