В Жигулевске Самарской области прошли соревнования бригад скорой помощи

В состязаниях приняли участие команды Тольяттинской и Самарской областных станций скорой медицинской помощи, Сызранской центральной городской и районной больниц. Все этапы соревнований были максимально приближены к реальным условиям работы. Например, участники продемонстрировали навыки оказания экстренной помощи пациенту с внезапным заболеванием, с политравмой, ребенку с учетом требований эпидемиологической безопасности, пострадавшим в чрезвычайной ситуации. Кроме того, были предусмотрены и испытания для водителей. У них проверяли навыки базовой сердечно‑легочной реанимации и умение оказывать первую помощь пострадавшему с асфиксией и с артериальным кровотечением.