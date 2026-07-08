В Жигулевске Самарской области прошли соревнования бригад скорой помощи

Соревнования профмастерства среди специалистов бригад скорой медицинской помощи Самарской области состоялись в Жигулевске, сообщили в администрации городского округа. Проведение таких соревнований для кадров сферы здравоохранения отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В состязаниях приняли участие команды Тольяттинской и Самарской областных станций скорой медицинской помощи, Сызранской центральной городской и районной больниц. Все этапы соревнований были максимально приближены к реальным условиям работы. Например, участники продемонстрировали навыки оказания экстренной помощи пациенту с внезапным заболеванием, с политравмой, ребенку с учетом требований эпидемиологической безопасности, пострадавшим в чрезвычайной ситуации. Кроме того, были предусмотрены и испытания для водителей. У них проверяли навыки базовой сердечно‑легочной реанимации и умение оказывать первую помощь пострадавшему с асфиксией и с артериальным кровотечением.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.