Арбуз или дыня: что выбрать на диете — советы диетолога

С приходом сезона бахчевых многие задумываются, какой из плодов безопаснее для фигуры — арбуз или дыню. Нутрициолог и диетолог Виктория Кострова в беседе с aif.ru объяснила, как грамотно включать эти лакомства в рацион и не навредить процессу снижения веса.
По калорийности безусловным лидером по лёгкости остаётся арбуз — всего около 30 ккал на 100 г. Такой скромный показатель объясняется тем, что почти 90% его массы составляет вода. Однако именно эта «лёгкость» нередко подводит тех, кто следит за весом: из‑за невысокой энергетической ценности люди склонны съедать арбуз в больших объёмах, порой не замечая, как за один приём получают ощутимую углеводную нагрузку. Дыня в этом смысле ведёт себя иначе: она калорийнее и плотнее, зато быстрее даёт чувство насыщения. К тому же в ней больше клетчатки и калия — это делает её удачным вариантом для перекуса, если внимательно следить за размером порции.
Польза обоих плодов тоже имеет свои особенности. В арбузе содержатся ликопин и аминокислота L‑цитруллин — вещества, которые активно изучают в контексте поддержки сердечно‑сосудистой системы: они помогают сохранять тонус сосудов. Дыня, в свою очередь, богата витамином С, фолатами и магнием, а также содержит витамины группы В. Но, по словам эксперта, не стоит рассматривать ни один из этих продуктов как универсальное средство для здоровья: из‑за высокого содержания воды и сахаров оба требуют осознанного подхода.
Диетолог подчёркивает, что ключ к тому, чтобы бахчевые не мешали стройности, — правильные привычки употребления. Лучше всего есть арбуз или дыню как самостоятельный перекус, а не на десерт после сытного обеда: сочетание сладкой мякоти с тяжёлой пищей у некоторых людей провоцирует вздутие, брожение и дискомфорт. Оптимально выдерживать паузу в 1,5−2 часа между основными приёмами пищи и употреблением бахчевых.
Что касается порций, здесь тоже есть чёткие ориентиры. При снижении веса здоровым людям стоит ограничиться 300−500 г арбузной мякоти за один раз, а дыни — 200−300 г в день. Такой подход позволит насладиться сезонными плодами, не превращая их в скрытую угрозу для фигуры и самочувствия.