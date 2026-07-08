Арбуз или дыня: что выбрать на диете — советы диетолога

По калорийности безусловным лидером по лёгкости остаётся арбуз — всего около 30 ккал на 100 г. Такой скромный показатель объясняется тем, что почти 90% его массы составляет вода. Однако именно эта «лёгкость» нередко подводит тех, кто следит за весом: из‑за невысокой энергетической ценности люди склонны съедать арбуз в больших объёмах, порой не замечая, как за один приём получают ощутимую углеводную нагрузку. Дыня в этом смысле ведёт себя иначе: она калорийнее и плотнее, зато быстрее даёт чувство насыщения. К тому же в ней больше клетчатки и калия — это делает её удачным вариантом для перекуса, если внимательно следить за размером порции.