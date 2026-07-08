Прощание с сооснователем «Песняров», заслуженным артистом Беларуси Владиславом Мисевичем состоится 9 июля в Минске

Также Владислав Мисевич написал подробнейшие мемуары — «Песняры». Я роман с продолженьем пишу…", которые увидели свет в 2018 году и успели стать раритетом. Книга, созданная в соавторстве с журналистом Сергеем Трефиловым, наполнена фактами и подробностями об ансамбле, биографии самого артиста. Владислав Людвигович успел подготовить и второе издание книги, которое еще не вышло.