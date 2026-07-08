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Прощание с сооснователем «Песняров», заслуженным артистом Беларуси Владиславом Мисевичем состоится 9 июля в Минске

Прощание с сооснователем «Песняров» Владиславом Мисевичем пройдет 9 июля.

Источник: Комсомольская правда

6 июля 2026 года умер сооснователь ансамбля «Песняры», музыкант-духовик и вокалист Владислав Мисевич, проработавший в коллективе почти 25 лет.

«Лег спать и не проснулся…» — сказано в сообщении на форуме поклонников коллектива pesnyary.com.

Как говорят знакомые и коллеги артиста, перед этим Владислав Людвигович покатался на роликах недалеко от своей дачи, потом принял душ.

Траурные мероприятия планируются на четверг, 9 июля 2026-го. Семья Мисевича ждала, когда в Минск прилетит единственная дочь музыканта Каролина.

Прощание с Владиславом Мисевичем пройдет 9 июля в ритуальном зале на улице Ольшевского в Минске. Время церемонии — с 13.00 до 14.00. После нее состоятся похороны именитого музыканта.

Ранее «КП» писала, кто жив из первого состава «Песняров» после смерти Владислава Мисевича: драмы жизни и удары судьбы Владимира Мулявина, Леонида Борткевича и других музыкантов легендарного ансамбля.

КСТАТИ.

Некоторые личные вещи и инструменты Владислав Мисевич передал несколько лет назад в Музей Владимира Мулявина, который находится в Белорусской государственной филармонии. А в российской Вологде фигура знаменитого музыканта увековечена в скульптуре, посвященной «Песнярам», прославившим этот город в знаменитой песне.

Также Владислав Мисевич написал подробнейшие мемуары — «Песняры». Я роман с продолженьем пишу…", которые увидели свет в 2018 году и успели стать раритетом. Книга, созданная в соавторстве с журналистом Сергеем Трефиловым, наполнена фактами и подробностями об ансамбле, биографии самого артиста. Владислав Людвигович успел подготовить и второе издание книги, которое еще не вышло.

А вот какие тайны «Песняров» успел раскрыть в мемуарах Владислав Мисевич — легенда первого состава: гнев Машерова, секрет «Наших любимых», шнурки Мулявина и спасение канцлера ФРГ Брандта.

Вообще, Владислав Мисевич не раз был героем материалов «Комсомолки». Например, рассказывал изданию, о чем умолчал сериал о «Песнярах»: как Мулявин обхитрил американское радио, порвал письмо Пугачевой в США и уволил первого исполнителя «Беловежской пущи» из-за секретной работы его родителей в Киеве.

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