В перинатальном центре Калининграда в июне родилось 278 детей

278 детей родилось в июне в перинатальном центре в Калининграде: 148 мальчиков и 130 девочек. В числе новорожденных оказалось аж 5 двоен. Об этом рассказали в медучреждении.
«Каждый день мы становимся свидетелями того, как рождаются новые семьи, и как зарождается самое чистое счастье на земле. Прошедший июнь стал ярким тому подтверждением», — написали в телеграм-канале перинатального центра 8 июля, в День семьи, любви и верности.
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