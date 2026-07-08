В перинатальном центре Калининграда в июне родилось 278 детей

«Каждый день мы становимся свидетелями того, как рождаются новые семьи, и как зарождается самое чистое счастье на земле. Прошедший июнь стал ярким тому подтверждением», — написали в телеграм-канале перинатального центра 8 июля, в День семьи, любви и верности.