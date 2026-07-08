Спрос есть: очереди за топливом породили новый бизнес на АЗС в Волгограде

Есть заработок — значит, есть и спрос на услугу. Сам Алексей из интереса попытался разместить такое же объявление на популярной онлайн-площадке. Однако модерация платформы заблокировала публикацию, квалифицировав ее как спекуляцию на социально значимой теме.