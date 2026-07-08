В Липецкой области вводят ограничения на продажу бензина по номеру автомобиля

Липецкий оперштаб решил ввести в регионе временный порядок продажи бензина марок АИ-92, АИ-95, АИ-100 «по схеме четных и нечетных дней». Он будет действовать с 11 июля по 1 августа включительно. Также снимается запрет на отпуск топлива в регламентированные канистры. При этом сохраняется лимит в 30 литров на автомобиль. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.