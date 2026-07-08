На Чусовском мосту полностью закроют движение

В связи с этим изменится время отправления ряда межмуниципальных маршрутов. Так, маршрут № 752 «Красновишерск — Пермь»: отправится из Красновишерска в 2:00 (вместо 1:00), стоянка в Челве продлится 45 минут. Маршрут № 822 «Усолье — Аэропорт Пермь» отправится с остановок в Усолье и Березники по расписанию, с последующим нагоном до 40 минут.