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На Чусовском мосту полностью закроют движение

Ночью 9 июля будет закрыт проезд через Чусовской мост. Как сообщает краевой минтранс, движение будет закрыто с 2:00 до 4:30. Это необходимо для монтажа балок железнодорожного путепровода. Объезд участка будет невозможен даже для служб экстренной помощи.

Источник: Коммерсантъ

Ночью 9 июля будет закрыт проезд через Чусовской мост. Как сообщает краевой минтранс, движение будет закрыто с 2:00 до 4:30. Это необходимо для монтажа балок железнодорожного путепровода. Объезд участка будет невозможен даже для служб экстренной помощи.

В связи с этим изменится время отправления ряда межмуниципальных маршрутов. Так, маршрут № 752 «Красновишерск — Пермь»: отправится из Красновишерска в 2:00 (вместо 1:00), стоянка в Челве продлится 45 минут. Маршрут № 822 «Усолье — Аэропорт Пермь» отправится с остановок в Усолье и Березники по расписанию, с последующим нагоном до 40 минут.

Напомним, генеральным подрядчиком реконструкции Чусовского моста, по данным открытых источников, является ООО «Специализированный застройщик “Дом.59” “. Основным субподрядчиком — АО “Уралмостострой”. Договор с обществом был заключен в марте прошлого года.