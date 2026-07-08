Топливный кризис, погода и режим экономии: почему снижается турпоток на востоке области

Калининградские турфирмы и держатели гостевых домов востока Калининградской области фиксируют снижение интереса гостей и жителей региона к дальним поездкам и бронированию жилья в отдаленных от побережья районах. С приходом топливного кризиса ситуация, как отмечают некоторые представители турбизнеса, только осложнилась. «Новый Калининград» пообщался с предпринимателями, делающими ставку на восток региона, и выяснил, почему их бизнес стал менее выгодным.
Самые удаленные районы Калининградской области — Озерский, Нестеровский и Краснознаменский. Сюда калининградцы едут, чтобы отдохнуть от городской суеты. Правда, гостевые дома Неманского лесного массива и Роминтской пущи имеют один небольшой минус, который в последние несколько недель стал весьма ощутимым, — ближайшие АЗС от них часто в 10−20, а то и в 30 километрах (это не говоря о том, что Роминтская пуща теперь входит в нацпарк «Виштынецкий» и въезд на её территорию платный).
Хозяйка гостевого дома «Роминта» (поселок Дмитриевка Нестеровского района) Наталья Добровольская рассказала «Новому Калининграду», что за последние четыре дня у нее сняли две брони на проживание.
«Понятно, что ситуация с бензином людей пугает. Они, конечно, спрашивают про бензин, но едут, — говорит Наталья. — Проживание у меня потихоньку бронируют, но если к нам раньше чаще ездили на обеды, то сейчас таких заявок стало чуть меньше. На прошлых выходных еще и погода была плохая, она тоже играет большую роль».
Добровольская отметила, что на ближайшей к пуще заправке «Балтнефть» в поселке Смирново (до нее примерно 10 км) есть пока только дизтопливо.
«В Нестеров я ездила позавчера, там был 92-й бензин, и очередей вообще не было. Спросила у местных, они говорят, что в Чернышевском есть все топливо и очередей нет. Но это от нас 30 или 40 километров. Вчера я в Черняховске в 23 часа заправилась на “Лукойле” в Черняховске. Там я где-то 10 минут в очереди простояла и 30 литров заправила».
Добровольская подтвердила, что у некоторых ее посетителей есть страх остаться без топлива на обратную дорогу. Однако Наталья считает, что заправиться в Калининграде сегодня куда сложнее, чем на востоке области.
«Можно сказать, что восток — это как альтернатива. Можно приехать, перезагрузиться, отдохнуть и заодно заправиться, — шутит Наталья. — Я даже пост у себя писала: “Не бойтесь ехать, у нас заправитесь”. Но это сейчас такая ситуация, а что завтра будет, я, конечно, не могу сказать».
О падении турпотока и сокращении выручки, как уверяет Наталья Добровольская, ей сообщали и владельцы кафе «У Гердавы» и «Чугунка» в Железнодорожном Правдинского района.
«Хочу еще сказать, что гостей одного дня, которые раньше путешествовали на машине, стало меньше. Они стали откладывать свои поездки. Думаю, в музее в Краснолесье тоже стало меньше людей, — добавляет Наталья Добровольская. — Ребята, которые у нас на Токаревском мосту торгуют, мне сказали, что людей процентов на 70 стало меньше».
То, что туристы переживают из-за наличия топлива, «Новому Калининграду» подтвердили и жители пос. Краснолесье, который в Нестеровском районе является главным магнитом для туристов.
Основательница и хозяйка туристического проекта «Грёза Хутор» (поселок Тихомировка Озерского района) Виктория Корнева (также она является сооснователем компании «Хобби-Тур») тоже фиксирует падение турпотока.
«Людей стало значительно меньше, потому что есть две проблемы. Одна проблема с самостоятельными гостями, которым сложно заправиться. Мне одна туристка даже прислала такое сообщение: “Мы к вам запланировали поехать, взяли в аренду машину покататься по региону. Но когда постояли на заправке три часа, сдали машину и решили, что никуда пока не поедем”. А вторая проблема или тенденция — люди очень экономят деньги. Они стараются оптимизировать все свои расходы. Они стараются поселиться в квартире, взять в прокат машину или даже передвигаться на общественном транспорте, покупать еду в магазинах, а не питаться в кафе и, соответственно, пользоваться аудиогидами или путеводителями, отказываясь от услуг экскурсоводов. Я делала опрос среди своих экскурсоводов. 100 человек мне ответило, 60% признались, что сезон так себе или плохой. Лишь единицы написали, что у них всё как обычно, как всегда хорошо».
На пример своего хутора Виктория опираться не хочет, так как, по ее словам, на «Грёза Хутор» спрос только формируется, и он «пока не очень устойчивый».
«Те люди, которые ко мне не доехали, но планировали, конечно, были, — продолжает Виктория. — Я это вижу по потоку. Обычно у нас среди недели народ приезжает, на выходных всегда много людей собирается. Цифры я еще не подбивала, но по ощущениям поток упал процентов на 30 точно. Меньше до нас доехало. К примеру, туристка, которая до меня не добралась, узнавала, сколько будет стоить такси из Калининграда до Тихомировки (это примерно 100 километров). Вышло 8 000 рублей. Сумма очень крутая».
Падение ощущают и организаторы автобусных туров в область, рассказала Виктория Корнева. По её словам, автобусные туры в июне этого года не окупились.
«В июне мы в ноль сработали, чуть ли не в минус почти. Хотя у нас все эти годы июнь был плюсовым. Несколько поездок отменилось вообще, но здесь погода сыграла роль — тогда была эта дикая жара. Да и в целом стало очень тяжело собирать людей в автобус. Все экономят. У многих поездки ограничились пределами своей дачи», — заключила Корнева.
Владелец хутора «СчастЛивенское» (поселок Ливенское Краснознаменского района) Виталий Ходырев считает, что проблемы низкого турпотока в первый летний месяц связаны в первую очередь не с бензином, а с погодой.
«Мы планировали увеличение выручки, и она увеличилась, — говорит Ходырев. — Все знают, что на востоке области очередей на заправках меньше. Да, у нас тоже процентов 20 было отказов от бронирования, но это было связано в первую очередь с непогодой. То есть те, кто у меня жили в номерах и в комнатах, все приехали. Но у нас было три палаточных лагеря в ночь на Ивана Купала. И вот все три палаточных лагеря не состоялись. Этих клиентов мы потеряли. Но это та погрешность, которую мы допускаем».
Ходырев сообщил, что он пока не заметил, чтобы его постояльцы на чем-то экономили. «Это может быть, но у нас в принципе нет выходных, которые не проданы, — продолжил предприниматель. — То есть у нас все продано до сентября. К сожалению, будни у нас пока ещё не проданы, но это только потому, что я сам к этому не готов. То есть я пока не внедрил все проекты, которые я планирую внедрить в течение нескольких ближайших лет».
Ходырев добавил, что в празднике Ивана Купала были задействованы все ближайшие отели Краснознаменского и Неманского районов (в их числе «Хутор старого пасечника», «Ореховый сад», «Оленьи врата» и «Лисья нора»), однако всем им дождь не позволил собрать запланированную выручку.
«Те, кто очень волновались по поводу бензина, все нашли и приехали. И более того, они ещё и на обратный путь у нас заправились, потому что очередь была всего лишь из десяти машин. Все спокойно поехали домой. И 92-й был, и 95-й. Конечно, бывают иногда сложности, но надо понимать, что жизнь — штука такая… Никто не обещал, что будет просто. А ситуация у нас, сами знаете какая. Как бы боевые действия ведутся, и надо понимать, что не всё так просто», — заключил отельер.
О незначительном падении турпотока «Новому Калининграду» рассказал и министр культуры и туризма Андрей Ермак. «По аэропорту падение всего 1%. А цифры по гостиницам означают, что люди, которые не заселяются в отели, просто заселяются в квартиры. Пока не очень наглядно, но уже можно увидеть ситуацию. Однако надо смотреть, конечно, по итогам всего летнего сезона», — пояснил Ермак.
Министр, так же как и Виктория Корнева, заметил, что приезжающие в регион туристы стали больше экономить: «То, что тратят меньше — это факт. Тратят меньше, и мы видим это тоже».
Что касается сокращения турпотока из-за ситуации с бензином, то тут министр сообщил, что подобная проблема может быть лишь у индивидуальных туристов. «Честно говоря, в первый раз слышу о такой проблеме, — сообщил Ермак. — Никогда у нас не возникало такой ситуации с туроператорами, которые бы говорили о том, что есть какая-то такая сложность, с этим связанная. Это может касаться только индивидуальных туристов, которые путешествуют на машине. Не знаю, насколько сейчас вообще актуален тренд путешествия на машине, взятой в аренду».
Андрей Ермак. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».
Ермак добавил, что индивидуальные туристы всегда могут сделать выбор в пользу электромобиля. «Есть возможность взять электрическую машину, — продолжил министр. — Люди смогут спокойно съездить на восток и обратно. А у туроператоров, насколько я понимаю, проблем с заправкой больших автобусов нет, потому что у них были топливные карты. По-моему, на дизеле все эти автобусы. Я тут могу рассуждать очень долго, но вот впервые о такой проблеме я слышу сейчас от вас».
Ермак отметил, что подобную проблему ему не озвучивал никто из туроператоров. «Нигде: ни в соцсетях, ни к нам каких-то обращений не поступало. Пока никто не подсвечивал эту проблему», — заключил министр.
Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».