Топливный кризис, погода и режим экономии: почему снижается турпоток на востоке области

«Людей стало значительно меньше, потому что есть две проблемы. Одна проблема с самостоятельными гостями, которым сложно заправиться. Мне одна туристка даже прислала такое сообщение: “Мы к вам запланировали поехать, взяли в аренду машину покататься по региону. Но когда постояли на заправке три часа, сдали машину и решили, что никуда пока не поедем”. А вторая проблема или тенденция — люди очень экономят деньги. Они стараются оптимизировать все свои расходы. Они стараются поселиться в квартире, взять в прокат машину или даже передвигаться на общественном транспорте, покупать еду в магазинах, а не питаться в кафе и, соответственно, пользоваться аудиогидами или путеводителями, отказываясь от услуг экскурсоводов. Я делала опрос среди своих экскурсоводов. 100 человек мне ответило, 60% признались, что сезон так себе или плохой. Лишь единицы написали, что у них всё как обычно, как всегда хорошо».