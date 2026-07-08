Курский блогер призвал разрешить военным заправляться без очереди

На прошлой неделе суд оштрафовал Романа Алехина на 30 тыс. руб. по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ за непредставление отчета о деятельности иностранного агента. Он попал в реестр 19 сентября прошлого года. Этому предшествовала публикация в Telegram-каналах видеозаписи, на которой он, по утверждению авторов ролика, обсуждал схему по «отмыванию» денег на волонтерских поставках участникам СВО.