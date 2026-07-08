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Два трамвайных маршрута в Ростове сохранят по просьбам горожан

Маршруты трамваев № 4 и № 6 в Ростове перестроят по встречно-кольцевой схеме для связи с центром и ЖК «Культура».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове по просьбам горожан сохранят два трамвайных маршрута. Об этом рассказал и.о. директора Департамента транспорта Евгений Романцов, комментируя опубликованный администрацией Донской столицы доработанный Документ планирования регулярных перевозок.

В документе разъясняется, какие изменения ждут городской пассажирский транспорт.

— В части трамвайного движения учли пожелания жителей. В итоге принято решение сохранить маршрут № 6. Что касается маршрута № 4, он также останется, но с изменениями, — объяснил Евгений Романцов.

Для обеспечения транспортной доступности нового жилого комплекса «Культура» оба маршрута организуют по встречно-кольцевой схеме.

— Это позволит связать жилые районы с центральной частью города.

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