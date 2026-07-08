Два трамвайных маршрута в Ростове сохранят по просьбам горожан

В Ростове по просьбам горожан сохранят два трамвайных маршрута. Об этом рассказал и.о. директора Департамента транспорта Евгений Романцов, комментируя опубликованный администрацией Донской столицы доработанный Документ планирования регулярных перевозок.
В документе разъясняется, какие изменения ждут городской пассажирский транспорт.
— В части трамвайного движения учли пожелания жителей. В итоге принято решение сохранить маршрут № 6. Что касается маршрута № 4, он также останется, но с изменениями, — объяснил Евгений Романцов.
Для обеспечения транспортной доступности нового жилого комплекса «Культура» оба маршрута организуют по встречно-кольцевой схеме.
— Это позволит связать жилые районы с центральной частью города.
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