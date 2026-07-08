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Махонин: Пермский край помогает 1,4 тысячи предприятий переобучать работников

Пермский край на «Иннопроме» подписал соглашения о создании новых производств и представил холдингам продукцию и технологии. Среди них инновационные кабели, средства индивидуальной защиты, IT-разработки в области промышленной безопасности, а также станки нового поставщика.

Источник: "Российская газета"

Пермский край на «Иннопроме» подписал соглашения о создании новых производств и представил холдингам продукцию и технологии. Среди них инновационные кабели, средства индивидуальной защиты, IT-разработки в области промышленной безопасности, а также станки нового поставщика.

«Мы выпускаем станки и комплектующие. Кроме того, высокий спрос на компетенции Прикамья в переподготовке специалистов для работы на самом современном оборудовании. Наш Центр повышения квалификации “Становление”, представленный на стенде, сотрудничает с 1400 предприятиями из разных уголков России и других стран, помогая повышать производительность», — подчеркнул глава региона.

Также губернатор рассказал о востребованности единственной на Урале Пермской верфи, развитии речного судоходства в Прикамье и его перспективах.