Махонин: Пермский край помогает 1,4 тысячи предприятий переобучать работников

«Мы выпускаем станки и комплектующие. Кроме того, высокий спрос на компетенции Прикамья в переподготовке специалистов для работы на самом современном оборудовании. Наш Центр повышения квалификации “Становление”, представленный на стенде, сотрудничает с 1400 предприятиями из разных уголков России и других стран, помогая повышать производительность», — подчеркнул глава региона.