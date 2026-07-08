Убийце ветерана Великой Отечественной войны в Калининграде дали 12 лет колонии строгого режима

В Калининграде осудили мужчину, который 15 с лишним лет назад убил ветерана Великой Отечественной войны и похитил у него 280 тыс. рублей, а также заслуженные государственные награды. Злоумышленник получил 12 лет и 2 месяца колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. О приговоре сообщает пресс-служба областной прокуратуры 8 июля.