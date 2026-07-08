В ходе совещания главы государства с правительством вице-премьер Александр Новак отметил, что цены на топливо в Крыму сейчас завышенные, и для решения этой проблемы кабмин готов рассмотреть вопрос предоставления субсидий.
«Граждане не должны чувствовать особые нагрузки, принять решение следует как можно быстрее по субсидированию… проработайте, пожалуйста, с Минфином», — сказал Путин.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше