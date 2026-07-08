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Путин призвал быстрее принять решение по субсидиям на топливо для Крыма

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал быстрее принять решение по субсидированию закупок топлива для Крыма.

Источник: РИА "Новости"

В ходе совещания главы государства с правительством вице-премьер Александр Новак отметил, что цены на топливо в Крыму сейчас завышенные, и для решения этой проблемы кабмин готов рассмотреть вопрос предоставления субсидий.

«Граждане не должны чувствовать особые нагрузки, принять решение следует как можно быстрее по субсидированию… проработайте, пожалуйста, с Минфином», — сказал Путин.

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